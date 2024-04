Adolescente que caiu de prédio em ao tentar matar uma aranha teve alta hospitalar

Depois de passar pela avaliação de um neurocirurgião, a adolescente Eloise Gabriele Silva de Lima, de 17 anos, que caiu do apartamento onde mora ao tentar matar uma aranha, na noite desta quarta-feira, 17, nas proximidades da Avenida 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul, teve alta do Hospital do Juruá no final da manhã desta quinta-feira, 18.

A possibilidade dela ser transferida para Rio Branco via Tratamento Fora do Domicílio (TFD), foi descartada. Ela fará tratamento em Cruzeiro do Sul, fora da unidade hospitalar.

O socorro

O prédio de onde a adolescente caiu fica ao lado do Corpo de Bombeiros. O subcomandante da corporação, tenente José Carlos, disse que Eloise foi socorrida pela guarnição.

“Logo depois da queda uma senhora veio correndo aqui nos chamar. A guarnição de salvamento chegou em minutos ao local onde a adolescente estava lúcida e apresentava dor nas costas. Ela foi imobilizada e levada pelo Samu para o Pronto-Socorro. A mãe contou que a jovem foi matar uma aranha que estava no vidro da janela pelo lado de fora quando caiu”, contou o militar.