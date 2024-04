Acre é um dos 8 estados do país onde compensa mais abastecer com etanol

O Acre é um dos oito estados do país onde é mais vantajoso abastecer com etanol do que com gasolina. O levantamento feito pelo site G1 nacional, mostra que, além do Acre, o combustível é mais vantajoso no Amazonas, em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e o Distrito Federal.

O número menor de estado se deve ao fato do preço médio do etanol ter aumentado 6,42% nos postos de combustíveis do país nos últimos dois meses. Com isso, a gasolina está mais vantajosa em 18 estados para abastecer veículos flex, enquanto o álcool está valendo mais a pena em 8 estados e no Distrito Federal.

O cálculo foi feito com base nos dados de média de preços registrados no país na última semana e fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).