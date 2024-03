Independência acorda e vence, de virada, o Andirá por 3 a 1 no estádio Florestão

Na véspera do Domingo de Páscoa, em jogo ocorrido na tarde e noite deste sábado (30), no estádio Florestão, o Independência não somente aplicou um “chocolate” no Andirá por 3 a 1, como também, carimbou sua vaga para o returno do Campeonato Acreano 2024.

Tabela

Com o trinfo sobre o Andirá, em jogo válido pelo grupo A, o Independência carimbou vaga no returno do Campeonato Acreano 2024. O time do Marinho Monte chegou aos oito pontos ganhos, dois pontos a menos que o líder Rio Branco. Por outro lado, o Morcego se complicou de vez na briga pela sua permanência na elite do futebol local. O clube morcegueiro soma apenas um ponto ganho e vai precisar de um milagre na última rodada – vencer o Vasco da Gama e ainda torcer por uma vitória no duelo interno envolvendo as equipes da Adesg e Atlético Acreano. Caso isso venha a ocorrer, o Morcego seguirá vivo e fará um jogo extra diante do São Francisco ou Plácido de Castro para confirmar ou não sua permanência na primeira divisão.

Próximos jogos

Independência e Andirá retornam a campo nos próximos dias. O Morcego tem compromisso agendado para a próxima terça-feira (2), a partir das 16h, contra o Vasco da Gama. O jogo será importantíssimo para as pretensões das duas equipes na competição. Já o Tricolor de Aço vai a campo no próximo sábado (6), às 17h, para disputar o clássico vovô contra o Rio Branco. Os dois duelos serão realizados no estádio Florestão.

Jogo

O duelo foi disputado em dois tempos distintos. No primeiro deles, com um Andirá bem mais vertical e buscando o resultado diante de um Independência que dava espaço ao adversário e quase não levava perigo ao gol andiraense.

Com esse repertório, não tardou para o Morcego abrir o placar com uma finalização do estreante Bill, aos 14 minutos de bola rolando. O placar naquele momento era justo para um time que melhor se comportava em campo.

Na etapa final de partida, o jogo mudou da água para o vinho a favor do Independência. Com isso, o time do Marinho Monte passou a criar as melhores chances de gols diante de um Andirá recuado e pouco efetivo no ataque.

O empate tricolor saiu dos pés do meia Kaká, aos 14 minutos. A virada era questão de minutos e veio com Erik, aos 23 minutos. Melhor no jogo, o Independência fechou a fatura da partida, numa finalização do lateral Catatau, aos 42 minutos.