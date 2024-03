Vasco da Gama supera o Atlético-AC e entra no G-3 do Campeonato Acreano 2024

Uma vitória elástica construída na tarde deste sábado (3), no estádio Florestão, diante do Atlético-AC por 4 a 0, colocou o Vasco da Gama na zona de classificação para o returno do Campeonato Acreano 2024. Lucas abriu o placar aos 6 minutos e Daniego ampliou aos 15 minutos. Na volta do intervalo, o time vascaíno seguiu bem melhor e fez o terceiro gol em cobrança de pênalti efetuada por Jerônimo. O quarto e último gol do Almirante saiu de uma finalização de Korea.

Tabela

Com a vitória conquistada diante do Atlético-AC, o Vasco da Gama passou a somar 06 pontos ganhos e assumiu a vice-liderança isolada do grupo A. Já o Galo Carijó, com o revés para o Almirante, deixou de figurar entre os presentes do G-3 da chave e caiu para a quarta posição, com 04 pontos ganhos.

Próximos jogos

Vasco da Gama e Atlético retornam a campo na terça-feira (2) e sexta-feira (5). O Morcego tem compromisso agendado para a próxima terça-feira (2), a partir das 16h, contra o Vasco da Gama. O jogo será importantíssimo para as pretensões das duas equipes na competição. No sábado (6), às 17h, o Tricolor de Aço vai a campo para faze o clássico vovô contra o Rio Branco. Os dois duelos serão realizados no estádio Florestão.