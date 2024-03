Sesacre promove ação de conscientização sobre saúde dos rins

A campanha, que ocorre anualmente no Brasil, desde 2006, no Dia Mundial do Rim, toda segunda quinta-feira de março, tem como objetivo alertar sobre a importância dos cuidados gerais de saúde e das medidas preventivas para manter os rins saudáveis.

A campanha do Dia Mundial do Rim tem o intuito de contribuir para aumentar o alerta a respeito da DRC (doença renal crônica) – já que pode ser prevenida e as formas de tratamento ainda são complexas e caras e, por isso, é preciso evitar a evolução da doença – além de promover o tratamento adequado para pacientes que têm fatores de risco (como diabetes e hipertensão), estimular hábitos saudáveis e orientar sobre a necessidade de exames periódicos, principalmente de creatinina.

Madalena Rodrigues Sousa, servidora da Sesacre há 36 anos, no setor de Serviço Social da Regulação do TFD (Transporte de Pacientes para Tratamento Fora de Domicílio), observou que começou a ter febre repentina e ainda não tinha feito exames recentes para saber da saúde dos seus rins. “Como sou diabética e isso é um fator de risco, resolvi aproveitar a importância desta ação para realizar meu exame de creatinina”, ressaltou Madalena.

Trata-se de um exame de sangue comum feito na rede pública, usado para triagem de doença renal, em que a creatinina aumenta quando há lesão nos rins. A creatinina é um composto originado da creatina e que é filtrado e eliminado pelos rins. Então, medir as taxas dessa substância no sangue é uma maneira de avaliar a saúde renal de um paciente.

A coordenadora da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas da Sesacre, Liliane Maia, ressaltou a importância da ação, afirmando: “Trouxemos esse exame para os nossos servidores em prol, justamente, da prevenção e da humanização. A gente está aqui oferecendo os exames por meio da Policlínica do Tucumã, do Departamento de Vigilância em Saúde, da Humanização da Sesacre e do Hospital dos Rins, que são nossos parceiros. Trouxemos apoio para a coleta e estamos nesse movimento para prevenir a doença renal crônica”.

A DRC acomete 10% da população, o que representa 20 milhões de pessoas no Brasil, sendo que, em geral, os casos são diagnosticados nas fases mais avançadas da doença, quando os sintomas costumam aparecer, e, no momento do diagnóstico, muitos pacientes já precisam da terapia renal substituta, como a diálise.