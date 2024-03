Saúde do Acre alerta população para risco de contaminação por leptospirose

Com a intensificação das chuvas em todo o Acre e o período recente de pós-cheia, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), alerta a população sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar a leptospirose.

A doença infecciosa causada por uma bactéria chamada leptospira é transmitida pela exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, sendo comum em áreas urbanas e rurais e pode causar a morte. A médica veterinária, responsável pela área técnica do núcleo de zoonoses responsável pela Leptospirose da Sesacre, Júlia Galdino, esclarece o quantitativo de casos confirmados e alerta que outros casos estão sendo investigados.

“De janeiro até esta semana, nós confirmamos ao todo 14 casos de leptospirose no Acre, sendo três em Rio Branco, três em Senador Guiomard, seis em Cruzeiro do Sul e um em Brasileia. Outros 304 estão em investigação em seis municípios que, inclusive, foram afetados pelas cheias. Por isso, a gente orienta a população a tomar todos os cuidados pra evitar qualquer contato com água possivelmente contaminada minimizando assim os risco de contrair a doença”, destaca Júlia Galdino.

Saiba como prevenir

Deve-se evitar o contato com água ou barro de enchentes. Caso o contato com a água tenha ocorrido, logo que possível, a recomendação é de retirar calçados molhados e limpar a região do corpo com água e sabão.

Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto devem usar botas e luvas de borracha. Na impossibilidade, devem ser utilizados sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés.

Após a limpeza, é indicado o uso de hipoclorito de sódio (água sanitária) a 2,5%. O produto mata as leptospiras e deve ser utilizado para desinfetar reservatórios (1 litro de água sanitária para cada mil litros de água) e locais e objetos que tiveram contato com água ou lama contaminada (um copo de água sanitária em um balde de 20 litros de água). Importante lembrar que, durante os processos de limpeza e de desinfecção de locais onde houve inundação, deve-se também proteger pés e mãos do contato com a água.

Sinais e sintomas

Os sintomas mais comuns da leptospirose são: inicialmente, um quadro semelhante a uma virose, com febre alta, dor de cabeça, dor nos olhos, além de uma característica importante que é dor nas panturrilhas (batata das pernas) e, posteriormente icterícia (pele amarelada).

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, mal-estar e outros sintomas semelhantes aos da gripe após exposição a ambientes suspeitos, é importante procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap). Para sintomas graves, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é o local indicado.