Michelle incentiva mulheres entrar na política e destaca que Jair Bolsonaro resgatou o amor à pátria

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro liderou neste sábado, 23, o encontro com a ala feminina do Partido Liberal (PL). O evento visou incentivar a participação e o engajamento das mulheres na política do Acre.

Recebida com aplausos ao subir ao palco, Michelle foi ovacionada pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após o hino nacional, ela destacou que Bolsonaro reacendeu o patriotismo no país. “Nosso eterno presidente resgatou o amor à pátria. O Brasil tem solução e é uma terra próspera”, disse.

Ela compartilhou com o público o crescimento do PL após sua adesão, ressaltando um aumento significativo no número de filiados. “Este é o maior movimento partidário do Brasil, e temos muitas mulheres inspiradoras prontas para entrar na vida política. É necessário transformar a realidade dos nossos municípios”, afirmou.

A representante do PL criticou o governo atual e convocou os patriotas a se manterem firmes pela nação. “Estamos diante de muitos projetos polêmicos, como a legalização das drogas, que ameaçam a estrutura familiar, a inocência das crianças, a liberdade de expressão e perseguem os cristãos, contrariando a nossa Constituição que garante a liberdade de crença. Devemos lutar e estar vigilantes, algo que negligenciamos por muito tempo”.

Michelle também encorajou as mulheres a reivindicarem seus direitos e a se posicionarem firmemente na sociedade e na política. “Não podemos abrir mão dos nossos direitos. É essencial nos posicionarmos, pois se as pessoas de bem não o fizerem, o mal prevalecerá. Eles avançam porque encontram espaço”, enfatizou.

A deputada federal Amália Barros agradeceu a Michelle pelo apoio em sua campanha. “O que ela fez por mim foi transformador, e quero estar ao lado dela para que outras mulheres também sejam apoiadas. Acredito que juntas, podemos efetuar grandes mudanças”, comentou.