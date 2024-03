Tendo como testemunha Bolsonaro e Michelle, Tião Bocalom se filia ao PL

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, participaram na manhã deste sábado, 23, de um evento do PL Mulher e da filiação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao Partido Liberal. O evento recebeu cerca de pessoas no Maison Borges, no Distrito Industrial. Fizeram presença no evento autoridades de Brasília, Pará, de Rondônia, e caravanas do interior do Acre.

Michelle Bolsonaro, que conduziu todo o evento, disse após o Hino Nacional, que seu marido resgatou a esperança do Brasil e o orgulho à bandeira brasileira.

Ao entrar no evento, Bolsonaro, primeiro, passou a palavra ao prefeito Tião Bocalom, que disse: “quero agradecer a Deus por estar no meio de um casal cristão, eternos presidente e primeira-dama. Só temos a agradecer ao presidente que tem o coração de mãe, humilde, que ama a Deus. Estou muito feliz por assinar, ao lado deles, minha filiação ao PL”, disse.

Bolsonaro disse que o Brasil tem tudo para ser uma grande nação. “Nós, no PL, começamos a demarcar território, em prol dessa grande nação. Temos que trabalhar. Vamos nos orgulhar de vestir o verde amarelo, de ver a bandeira, de valorizar a nossa família. Estamos crescendo na política respeitando esses princípios, a presença de vocês aqui tem esse propósito”, afirmou.





Após a saída do Maison Borges, Bolsonaro deve almoçar em local não revelado, e mais tarde partir para Senador Guimard, onde vistoriará obras feitas a partir de emendas do senador Márcio Bittar (UNIÃO).

FOTOS: SÉRGIO VALE