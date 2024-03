Forte chuva causa estragos em Cruzeiro do Sul e casa desaba

A forte chuva da noite desta sexta-feira, 22, em Cruzeiro do Sul, causou estragos em vários pontos da cidade com deslizamentos e parte de uma casa de três andares até desabou no bairro Cruzeirão.

O desmoronamento aconteceu na rua Minas e, felizmente, não havia ninguém no local. Os Bombeiros foram chamados, constataram o colapso de uma residência de três andares, que estava abandonada e recentemente havia sido ocupada por moradores de rua e usuários de drogas.

Parte do telhado dos dois últimos andares da estrutura cedeu. Durante a operação, três cachorros foram resgatados dos escombros e testemunhas relataram que duas pessoas não identificadas foram vistas fugindo do local logo após o colapso. A área foi isolada pela equipe de bombeiros, e um relatório técnico será enviado à Defesa Civil. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local.

Em outro ponto da cidade, na Avenida São Paulo, houve deslizamento de terra na lateral e na frente de residências. Também não houve feridos.