Rio Acre dá novo indício de estabilização e mede 17,66 metros na capital acreana

O rio Acre em Rio Branco repetiu sua marca nas últimas 3 horas e mediu 17,66m ao meio dia deste domingo, 3, demonstrando o início de uma estabilização prevista para Defesa Civil Municipal.

Já segundo previsão feita pelo 19º Boletim de Alerta do Sistema de Alerta Hidrológico do Rio Acre, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), o rio Acre pode chegar aos 17,80m.

De acordo com o boletim das enchentes do governo do Estado, 43 bairros de Rio Branco já foram atingidos pela cheia do Rio Acre. Ao todo, na capital, já são 1830 pessoas desabrigadas, 1446 desalojadas em 13 abrigos montados pela Prefeitura.