Renato Russo: ícone do rock brasileiro completaria 64 anos nesta quarta-feira

A Legião Urbana é o único grupo de rock brasileiro dos anos 1980 que emplacou mais de uma faixa no Top 200 do Spotify , com mais de 4,6 milhões de ouvintes mensais e mais de 6,1 milhões de seguidores na plataforma. No YouTube, a banda soma mais de 1 bilhão de plays. O sucesso também se repete na Apple Music, onde a Legião urbana tem 15 faixas no Top 100 da plataforma. As duas faixas mais escutadas são Será e Tempo perdido.