Protagonista da série ‘Elite’, ator Miguel Bernardeau viaja para o interior do Acre

O ator espanhol Miguel Bernardeau, o Guzmán da série ‘Elite’ da Netflix, foi flagrado nesta segunda-feira (25) por fãs em Cruzeiro do Sul, cidade com menos de 100 mil habitantes, no interior do Acre.



Em sua página no Instagram, onde tem quase 6 milhões de seguidores, Bernardeu postou uma foto em que disse estar na Amazônia. Apesar disso, não há muitas informações sobre o que o ator estaria fazendo na região.

Fã de ‘Elite’, o supervisor comercial Felipe Barros, de 30 anos, conta que se hospedou no mesmo hotel que o astro, mas não o reconheceu à primeira vista.

“Hoje, pela manhã, encontrei Miguel no café, mas não o reconheci. Momentos depois, o encontrei no Hall do Hotel acompanhado de um homem que parece ser seu parente, eles faziam uma chamada de vídeo. Ao passar, ele disse ‘buenos’. ‘Bom dia’, eu respondi. Ali achei familiar mas não associei aos seus papéis famosos”, contou.

Foi uma amiga de Barros quem acabou reconhecendo o ator horas depois durante o almoço. “Uma amiga de trabalho o viu e ficou eufórica. Daí lembrei de fato de onde o conhecia”, disse. Os amigos então pediram fotos ao astro, que, segundo o jovem, foi ‘gentil e solícito’.



‘Aparentemente, pelas conversas no hotel, eles [o ator e seu acompanhante] vieram para passear, conhecer as belezas naturais da Amazônia e a cultura local com suas crenças e tradições. Eles perguntaram pelos passeios no hall do hotel”, contou o fã.

Ainda segundo o supervisor comercial, Bernardeu tem conseguido passar quase despercebido pelas ruas da cidade interiorana.

“Achei super bacana, não é todo dia que encontramos um astro de séries famosos por aqui e logo no interior de nosso Acre, tão livre e leve como ele tem aparentado. Acredite, ele está andando livremente sem muito assédio”, finaliza.

‘Elite’ e carreira

Bernardeu, de 27 anos, e foi um dos protagonistas das quatro primeiras temporadas da série espanhola fenômeno – que já teve a participação da cantora Anitta – e da série de curtas Elite Short Stories: Guzmán Caye Rebe , além da série 1899 , dos mesmos criadores de Dark. Neste ano, ele protagonizou a série Zorro, do Prime Video.

O astro é filho da atriz Ana Duato e do produtor Miguel Ángel Bernardeau. Ele se formou em Artes Dramáticas pela Santa Monica College e pela American Academy of Dramatic Arts em Los Angeles. Entre 2018 e 2022 ele namorou a cantora espanhola Aitana.



Fonte:G1 Acre