Polícia Civil promove ação de emissão de documentos de identidade em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Foto: Assessoria PCAC

Na Semana da Mulher, o governo do Acre, por meio do Instituto de Identificação da Polícia Civil (PCAC), em parceria com o Via Verde Shopping, em Rio Branco, lançou uma iniciativa especial. A partir desta terça-feira, 5, até sexta, 8, estão sendo efetuados atendimentos para emissão da Carteira de Identificação Nacional (CIN), que substitui o Registro-Geral (RG). O evento é realizado no auditório da Universidade da Amazônia (Unama).

A ação visa atender mulheres a partir de 12 anos, proporcionando-lhes a oportunidade de renovar a documentação de forma gratuita. O horário de atendimento é das 14h às 20h, e a iniciativa se destina às mulheres que possuam documentos vencidos, rasurados ou ilegíveis.

O diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, detalha os requisitos para participar da ação: “As mulheres interessadas devem apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento, ou de casamento, ou averbação de divórcio ou, em caso de viuvez, certidão de óbito do marido falecido, e CPF. Ressaltamos que os documentos apresentados devem ser originais e legíveis”.

O diretor ressalta ainda que a estimativa é beneficiar mais de 400 mulheres ao longo da programação. “O governo do Acre e a PCAC buscam não apenas oferecer um serviço essencial, mas também celebrar e reconhecer a importância das mulheres na sociedade acreana. A parceria com o Via Verde Shopping reforça o compromisso conjunto de promover a cidadania das mulheres acreanas”, complementa.