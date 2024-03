Equipe do Saerb enfrenta desafios para restabelecer captação de água em meio a enchente do rio Acre

A velocidade da água e à grande quantidade de balseiros (troncos de árvores) que estão descendo no rio Acre se engancharam no flutuante, na noite dessa terça-feira (5), por volta das 19h, fazendo com que uma balsa de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) II virasse. Por volta de 1h da manhã, a equipe conseguiu concluir a manutenção e restabelecer aproximadamente 80% da capacidade de captação.

A equipe do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) encontrou diversos desafios para conseguir substituir a balsa submergida, pois a água chegou a invadir a passagem de entrada para a ETA II.

O diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, explicou que a situação se deu em consequência da elevação do Rio e dos balseiros.

“Tudo aqui é correnteza e troncos de árvores, mas estamos nos esforçando ao máximo para conseguir resolver o problema o mais rápido possível.”

O abastecimento na capital, mesmo com as dificuldades que vêm ocorrendo há mais de 10 dias, com quebras constantes de bombas devido aos troncos de árvores, estará sendo normalizado a partir de amanhã (07), garantindo água para os moradores.

Devido ao problema, haverá um atraso maior no restabelecimento do sistema de abastecimento na capital. A prefeitura está trabalhando arduamente, neste período de enchente, visando à manutenção na distribuição de água para as casas dos rio-branquenses.

Por Assecom/Prefeitura