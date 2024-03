Governo e prefeitura trabalham na limpeza dos bairros atingidos pela alagação em Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), trabalha na limpeza nas ruas do município de Xapuri neste período de pós-enchente, nesta terça-feira, 5.

Trabalhadores do Deracre realizam a retirada de entulhos e trabalham na limpeza dos bairros atingidos pela alagação.

“Toda a estrutura do Estado está sendo disponibilizada para auxiliar as famílias nesse pós-enchente, cumprindo determinação do governador Gladson Cameli, que tem trabalhado para cuidar das pessoas”, afirmou o presidente do Deracre, Sócrates José Guimarães.

O plano de limpeza é coordenado pelo município, juntamente com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, e conta com o apoio de homens da autarquia e cinco máquinas pesadas.

“Estamos com maquinário do Deracre em Xapuri para que possamos executar a limpeza das ruas e assim as pessoas consigam retornar para as casas com dignidade e condições de acesso”, disse o encarregado da equipe da autarquia, Antônio Alves Maia.

O Deracre segue com trabalhos em todo o estado.