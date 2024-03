Novas provas de concurso do TJ para Analista Judiciário serão realizadas dia 28 abril

Após anunciar o cancelamento das provas de Analista Judiciário, realizada no último domingo, 24, o Tribunal de Justiça, anunciou a data do dia 28 de abril, no período da manhã, para a aplicação da prova especificamente para analista judiciário na área judiciária no concurso para servidores.

No último domingo, 24, quando foi realizado o concurso em 22 escolas de Rio Branco e 5 escolas de Cruzeiro do Sul, o Instituto Verbena anunciou inconsistências na impressão do caderno de provas para o cargo de analista judiciário na área judiciária.

VEJA AQUI: Concurso do Tribunal de Justiça do Acre tem confusão e é anulado para o cargo de Analista Judiciário

Candidatos a cargos diferentes no concurso do TJAC receberam provas trocadas em escola

A Comissão Gestora do TJAC deliberou o cancelamento da aplicação da prova somente para este cargo. A decisão pela anulação, segundo a presidente da comissão, a juíza de Direito, Isabelle Sacramento, foi tomada com base nos princípios da transparência, igualdade e lisura, que norteiam a atuação do TJAC.

Em todas as demais áreas, as provas foram aplicadas sem qualquer ocorrência. A administração do TJAC lamentou o ocorrido e reforçou o compromisso com a qualidade e a idoneidade de todo o processo seletivo.

“Desde o ocorrido tomamos todas as providências para que a aplicação da prova tivesse a maior brevidade possível. A administração definiu junto ao Instituto Verbena a data de 28 de abril, no período da manhã, para a aplicação”, ressaltou a magistrada Isabelle Sacramento.

A administração do TJAC informa que o cronograma do concurso segue inalterado.