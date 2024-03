Prova cancelada de concurso do TJAC no mesmo dia da Defensoria gera reclamação entre candidatos

O concurso do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) segue sendo alvo de reclamações dos candidatos.

Realizado no último domingo, 24, o certame para o cargo específico de Analista Judiciário foi cancelado por uma série de problemas, principalmente a falta da prova discursiva para os candidatos. Quem veio de fora de Rio Branco ou do Acre, especialmente para fazer o concurso, reclamou bastante do cancelamento. Mais de 16 mil pessoas se inscreveram para os vários cargos do concurso.

Nesta terça-feira, 26, o TJ anunciou que as provas serão realizadas no próximo dia 28 de abril. O anúncio da data gerou mais uma “chuva” de reclamações. O dia coincide com as provas de um outro concurso, da Defensoria Pública do Estado do Acre.

“Isso é um absurdo, já cometeram o erro primário no último domingo, foram erros simples que uma banca não pode cometer. Agora, marcam a prova para o dia que acontece um outro concurso? A gente que se mata de estudar para tentar passar e ter uma estabilidade e vai ter que optar por um dos concursos. E quem pagou as duas inscrições? Tem qualquer outro dia para escolher”, afirma a candidata Carla Ventura.

O ac24horas tentou contato com a assessoria do TJAC para saber se existe alguma possibilidade de mudança de data para não prejudicar que se inscreveu para os dois concursos, mas ainda não obteve resposta.