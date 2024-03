Prefeitura prepara Ceasa para a tradicional Feira do Peixe

A Feira do Peixe será realizada nos dias 27, 28 e 29 de março e movimenta, anualmente, a Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), pelo aumento nas vendas de frutas, verduras, hortaliças, especiarias e peixes comercializadas por produtores da região.

A feira ocorre em decorrência da Sexta-feira Santa, quando muitos católicos fazem a substituição da carne vermelha pela carne branca, por ser a data que relembra o dia em que Jesus Cristo foi crucificado.

Por causa do feriado, a procura pelo pescado será maior em comparação às demais datas e por isso a Prefeitura de Rio Branco já está há 20 dias preparando a Ceasa para a feira. Está sendo realizada a limpeza do espaço em que ficarão as tendas, trocas de lâmpadas, poda das árvores, roçagem no entorno e pavimentação do estacionamento.

Segundo o secretário municipal de Agropecuária (Seagro), Eracides Caetano, a municipalidade organiza o mercado para receber a forte demanda devido à data e reforça que a previsão é que sejam vendidas mais de 150 mil toneladas de pescado nos três dias de feira.

“É uma feira tradicional onde a população pode vir comprar o seu peixe com ótimo preço e fresco porque tudo aqui será feito na hora. Além disso, ainda tem banana, abacaxi, mamão, melancia e bastante hortaliças, ou seja, a pessoa vem comprar o pescado e aproveita para levar todos os ingredientes para fazer um peixe mais gostoso”.

Para Rosivaldo Oliveira, proprietário de uma peixaria, a data é bastante aguardada para àqueles que trabalham na área da piscicultura pelo aumento das vendas. O empresário aproveitou para parabenizar a prefeitura pela preparação do espaço.

“A expectativa é de vender bastante. Terão várias variedades de peixes, onde os mais baratos são aqui na Ceasa. A população pode vir porque são peixes de qualidade. A vigilância sanitária está sempre aqui olhando os peixes. A prefeitura está de parabéns, pois todos os anos estão organizando essa feira e esse ano mais, com a pavimentação e trocando a iluminação. Agradecemos pelo apoio da prefeitura”.

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco