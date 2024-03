‘Nascimento nas alturas’: médico faz parto de emergência em avião no retorno de viagem de férias, na Jordânia

Bebê nasceu com sete meses e aeronave foi desviada para Itália

O obstetra Hassan Khan, de 28 anos, retornava para Londres após um período de férias em Amã, na Jordânia, quando ouviu o soar de emergência da tripulação que procurava um médico entre os passageiros, neste sábado. Ao se apresentar, ele encontrou uma jordaniana, de 38 anos, grávida de sete meses e deitada no chão, já em trabalho de parto. Sem saber se comunicar em inglês, a mulher precisou de intérprete para falar com o médico durante o nascimento da criança.

Para realizar o atendimento, o médico contou que pediu aparatos necessários para a tripulação, no entanto, a aeronave não contava com equipamentos médicos tão específicos como pinças e máscaras para recém-nascidos.

— Eu disse aos comissários de bordo que equipamentos eu precisaria. Incluindo uma máscara de oxigênio de tamanho neonatal, uma pinça para o cordão umbilical e um estetoscópio – nenhum dos quais eles tinham no avião, é claro — contou Khan à BBC.

Hassan Khan lembrou que a mãe da criança estava bastante estressada com a possibilidade de parir um bebê a cerca de 10 mil metros de altura. Entretanto, ele disse que conseguiu acalmá-la através do tradutor, quando explicou sua prévia experiência como obstetra no Hospital Basildon, em Essex, na Inglaterra. A presença do médico foi essencial para o nascimento e a saúde da bebê, que precisou de ajuda extra para respirar logo após vir ao mundo.

Com a chegada da pequena Sama, o avião precisou interromper a rota até Londres e pousar em Brindisi, no sul da Itália, para que a família fosse atendida em um hospital com os trâmites de saúde necessários após o parto.

Apesar de nascer antes do momento ideal, segundo o Corriere del Mezzogiorno, Sama não precisou de incubadora. Mãe e filha seguem internadas com quadro de saúde estável.