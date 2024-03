Mega-Sena: funcionária de lotérica escolheu números de bolão de Goiânia que ganhou R$ 206 milhões, mas não participou da aposta

“Infelizmente, eu não fiquei com a cota. É de prática dos lotéricos de quando fazemos um bolão, ficamos com a cota para a lotérica concorrer. Infelizmente, apesar do tanto que a gente joga, nesse bolão eu não cheguei a participar”, desabafou Leonardo.

O bolão foi registrado na lotérica que fica no Setor Vila Nova, na capital, na última segunda-feira (4), com um total de 10 números apostados. As dezenas sorteadas foram 04 – 13 18 – 39 – 55 – 59.

Prêmio



Com a divisão do prêmio, cada felizardo leva para casa o valor de R$ 8.603.132,88 milhões. Além do bolão na capital, outras 12 apostas no estado acertaram cinco números.



