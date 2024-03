Flamengo compra dupla de sucesso do Red Bull Bragantino por R$ 60 milhões

Dupla de sucesso no Red Bull Bragantino entre 2020 e 2022, Fabrício Bruno e Léo Ortiz poderão reeditar a parceria no Flamengo a partir desta quarta (6). A direção carioca atendeu o pedido de Tite e Ortiz, terceiro reforço para 2024, será integrado aos treinos do elenco no Ninho do Urubu. Clube de maior investimento do Brasil, o Rubro-Negro investiu cerca de R$ 60 milhões para contratar a dupla.

Em 2020, o Flamengo pagou R$ 17 milhões para tirar Fabrício Bruno do Massa Bruta. Agora, após uma longa negociação, o Rubro-Negro precisou subir a oferta, chegando aos 7 milhões de euros – cerca de R$ 37,6 milhões na cotação atual – para contratar Léo Ortiz. O custo ainda pode subir em 1,5 milhões de euros com metas esportivas estipuladas.

Investimento alto na defesa

Os investimentos do Flamengo no setor defensivo não se restringem à dupla que fez sucesso no Bragantino. Nesta temporada, o clube carioca acertou com Matías Viña, da Roma, da Itália, por cerca de R$ 42 milhões. O lateral-esquerdo uruguaio disputa posição com Ayrton Lucas, por quem o Rubro-Negro desembolsou R$ 47,8 milhões ao Spartak Moscow, da Rússia, em 2023.

Atual titular de Tite, Léo Pereira também custou R$ 34 milhões, em 2020, após temporadas de destaque pelo Athletico-PR. Ainda houve a transferência de Pablo, que hoje está emprestado ao Botafogo, mas teve custos de R$ 16,7 milhões quando chegou do Lokomotiv Moscow, da Rússia. As exceções ficam por conta de Varela e David Luiz, que chegaram sem custos, e Wesley e Cleiton, formados no Ninho.

Os números da dupla no Red Bull Bragantino

Léo Ortiz e Fabrício Bruno foram pilares do Bragantino vice-campeão da Sul-Americana de 2021. Naquela temporada, a dupla fez 41 jogos como titular. A parceria começou em 2020 e se desfez no início de 2022, quando Fabrício Bruno acertou com o Flamengo. Nas 58 vezes em que estiveram em campo, foram 19 partidas sem sofrer gols e um aproveitamento de 60,9% dos pontos.