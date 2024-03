Invasor de terras é preso na divisa do Acre com o Amazonas por Associação Criminosa

O líder comunitário Paulo Sérgio Costa de Araújo foi preso nesta terça-feira, 5, pela Polícia por supostamente liderar uma organização criminosa de invasão de terras no município de Lábrea, na divisa do Estado do Amazonas com o Acre. Os proprietários da Fazenda Palotina, Sidney Sanches Zamora e Sidney Sanches Zamora Filho, foram alvos de invasores e desde então tenta por meio judiciais expulsar o suposto grupo criminoso.

A decisão sobre a prisão de Costa foi determinada pela 1 Vara da Comarca de Lábrea e aponta que depoimentos colhidos, bem como os vídeos anexados pelo Ministério Público, revelaram a urgência da prisão, passo que resta claro que a organização investigada, não é apenas focada na invasão dos pastos da fazenda, como também na possibilidade de que se haja uma eventual chacina contra os funcionários da fazenda.

“Para além disto, denota-se que a estimativa de desmatamento da área de reserva legal da Fazenda seja de cinco mil hectares, segundo os depoimentos colhidos no bojo do IPL 02/2024 , que trata sobre o comércio ilegal de compra e venda de terras”, destaca trecho da decisão.

A justiça entendeu a forte evidência a periculosidade de Paulo, com a sua necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública, ao passo que se façam cessar o desmatamento consequente venda de madeira ilegal.

Na região, Sérgio é conhecido por ser “peitudo”, “perigoso” e que “teria coragem de mamar em onça e deixar os fatos com fome”, o que revela a necessidade latente de sua prisão para fins de acautelamento como, a continuiodade da investigação policial, defende o magistrado do caso.

Por meio de advogados, o Fazendeiro Sidney Zamora afirmou que é legítimo proprietário da Fazenda Palotina, conforme já reconhecido pela Justiça, e diz que tem sido vítima de injúria e difamação por parte da organização criminosa e por jornalecos que têm reverberado mentiras.

“A acusação ao Sr. Sidnei faz parte de uma narrativa vitimista a fim de criminalizá-lo perante a opinião pública, na medida em que no âmbito judicial não obtiveram nenhuma vitória ou reconhecimento de legitimidade de seus atos. É a tentativa infértil de vender uma história romântica do pobre contra o “fazendeiro” malvado, que possui jagunços ao seu dispor. O Sr. Sidnei Zamora se compromete e confia na justiça; e ressalta que não cometeu, ao longo dos últimos 8 (oito) anos que tem sofrido com o esbulho criminoso, qualquer ato de violência, sempre se valendo de medidas judiciais a fim de obter a reintegração de sua posse”, disse a defesa do fazendeiro.

Os advogados lembraram que o grupo invasor criminoso já foi retirado pela Justiça duas vezes da área mediante cumprimento de reintegração de posse e que os líderes da invasão, Paulo Sérgio e Haroldo, foram indiciados pela Polícia Federal por desmatamento ilegal e crime de grilagem de terra.

“No dia 05/03, o líder da Organização Criminosa, Sr Paulo Sergio, foi preso, por mandado judicial expedido pelo Poder Judiciário, que reconheceu sua periculosidade, atuação criminosa, grilagem de terra e por ser o líder da ORCRIM.

Paulo deverá responder por seus atos perante a Justiça. A verdade há de prevalecer!”, dizem os advogados.