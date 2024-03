Motoristas levam até 1 hora para acessar centro de Rio Branco pela Quarta Ponte

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Com o fechamento da passagem nas pontes Juscelino Kubitschek e Coronel Sebastião Dantas, no centro de Rio Branco, motoristas que trafegam pela Avenida Amadeo Barbosa, no segundo distrito, até o centro da cidade, levam até uma hora para percorrer um trecho de pouco mais de 2 km, em horário de pico.

As pontes Juscelino Kubitschek e Coronel Sebastião Dantas não estão interditadas, mas os acessos estão fechados por segurança, já que as ruas do entorno estão como alagamentos em razão da cheia do Rio Acre.

ASSISTA AO VÍDEO:

Imagens capturadas na manhã desta quarta-feira, 5, mostram policiais militares do Batalhão de Trânsito tentando dar mais fluidez ao movimento na avenida Ceará, na altura da Travessa Esperança. Mesmo assim, já depois do horário do pico, às 9:50h, motoristas disseram à reportagem que o percurso da Amadeo Barbosa até o trecho onde os policiais fazem a intervenção leva meia hora.