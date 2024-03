Hulk faz 100º gol pelo Atlético-MG, que vence América-MG e inverte vantagem para chegar à final

Um dos maiores ídolos da história, o atacante Hulk fez o gol de número 100 com a camisa do Atlético-MG. A marca foi alcançada na partida deste sábado contra o América. Aos 25 do segundo tempo, em jogada envolvendo Rubens e Guilherme Arana, o camisa 7 venceu o goleiro Dalberson, fazendo o centésimo gol pelo Galo. Hulk ainda foi eleito Craque do Jogo após a partida. O América é o segundo time que mais sofreu gols do atacante do Atlético, sendo seis ao todo. O Fluminense segue com a principal vítima do goleador do Galo

Homenagens

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na sexta-feira, 8 de março, os jogadores do Atlético-MG estamparam nomes de mineiras ilustres, que foram protagonistas ou tiveram papeis marcantes nas respectivas áreas, como torcedoras ou não do clube.

Desencantou

Neste sábado, Paulinho, artilheiro do último Campeonato Brasileiro, fez o primeiro gol dele na temporada (clique aqui e saiba mais). No fim da etapa inicial, o camisa 10 do Galo aproveitou o cruzamento de Arana para marcar pela nona vez na Arena MRV. O atacante é o artilheiro do estádio atleticano. Antes disso, Paulinho chegou a balançar as redes aos 35 minutos, mas estava em posição irregular, e o gol foi invalidado.

Ufa, professor!

A vitória deste sábado foi a primeira de Felipão como técnico do Atlético em clássicos contra os rivais de MG. Antes de derrotar o América, nesta tarde, o treinador gaúcho havia empatado três vezes com o Coelho e perdido duas partidas para o Cruzeiro.

Primeiro tempo

A primeira chance de perigo veio aos 10 minutos de jogo, quando Paulinho recebeu de Scarpa, encobriu o goleiro Dalberson, mas Mateus Henrique afastou antes de o atacante atleticano finalizar. Aos 21, novamente Scarpa tentou achar Paulinho na área, mas Júlio cortou. No lance seguinte, em escanteio, Hulk bateu e assustou a defesa do Coelho. Aos 28, Alisson recebeu livre na direita e finalizou, a bola passou perto da trave do América. Logo depois, Arana fez o cruzamento, e Igor Gomes tocou por cima do gol. Aos 35, Paulinho, em posição irregular, chegou a balançar as redes do Coelho, e o lance foi anulado. Foi então que o América acordou. Primeiro, com Renato Marques, que bateu com perigo, assustando Everson. Depois, Matheusinho recebeu livre na área e chutou por sobre o gol. Renato Marques ainda teve outra chance, mas finalizou para fora. Aos 44, Hulk achou Arana, que mandou para a área. Paulinho arrematou, abrindo o placar na Arena MRV e fazendo o primeiro gol dele no ano.

Segundo tempo

O América assustou no começo da etapa complementar em cruzamento de Mateus Henrique, que Juninho quase desviou para as redes. O Galo respondeu com Jemerson, de cabeça, que obrigou Dalberson a fazer grande defesa. Aos 20, Benítez bateu de longe, e Everson espalmou. Logo depois, em jogada de Rubens e Arana, Hulk recebeu na área e marcou o gol de número 100 com a camisa do Atlético. Nos acréscimos, Benítez quase diminuiu para o América. Do outro lado, em jogada com Vargas, Alan Franco por pouco não fez o terceiro do Atlético.

Público e renda

•Público: 32.445

•Renda: R$ 1.796.418,30 Por ge