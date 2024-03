Palmeiras vence o Botafogo-SP e garante primeiro lugar geral no Paulistão

Invicto, o Palmeiras encerra a fase de classificação com 28 pontos, três acima do Santos. A liderança do Grupo B dá ao Verdão o direito de decidir em casa o confronto com Ponte Preta ou Água Santa na próxima fase. A data e horário do jogo ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol. O Pantera, lanterna do Grupo D, está eliminado e agora foca na Série B do Brasileiro.