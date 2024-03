Homem é preso suspeito de estuprar filha de 13 anos

Um homem de 34 anos, foi preso na quinta-feira (14), pelo crime de estupro de vulnerável da filha de 13 anos, em Boca do Acre, no Amazonas.

Conforme o delegado Gustavo Kallil, da 61ª DIP de Boca do Acre, o crime ocorreu no sábado (2) e a denúncia teria sido formalizada pela mãe da vítima, logo após o cometimento do abuso.

Em depoimento, a vítima e sua mãe contaram que não teria sido a primeira vez que o crime aconteceu. O homem tem outra filha, de 9 anos, que também teria sido vítima do indivíduo”, disse.

Segundo o delegado, ao tomar conhecimento do caso, a equipe foi ao local, mas não encontrou o homem, pois ele teria fugido logo após a denúncia.

“Durante as investigações, foi constatado que ele ficava escondido na parte do dia e se dirigia a casa somente a noite. Com ajuda da uma guarnição da PMAM, foi possível localizá-lo hoje e realizar a sua prisão”, relatou.

De acordo com o delegado, será instaurado um Inquérito Policial (IP) para a averiguar o estupro de vulnerável contra as filhas.