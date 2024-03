Caminhão é apreendido com fios de cobre escondidos em carga e com nota fiscal falsa

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) por meio do Grupo Especial em Fronteira (Gefron) aprendeu nessa quarta-feira,13, caminhão com sacos de fio de cobre escondidos em blocos de alumínio com destino a capital acreana, em uma abordagem de rotina no Posto de Fiscalização do Gefron, em Senador Guiomard.

A apreensão ocorreu quando o caminhão foi abordado no posto de fiscalização para uma verificação de rotina, onde a guarnição ao subir no veículo percebeu que existiam sacos de fio de cobre desencapados, assim como peças de cobre para reciclagem escondidos embaixo da carga de alumínio prensados.

Após isso, foi solicitado a nota fiscal da carga de cobre, sendo apresentado pela empresa responsável do caminhão uma nota falsa produzida posteriormente, não correspondendo ao material do veículo. A nota apresentada alegava 650 quilos de alumínio, onde a carga era mais de 1000 quilos.

Dessa forma, com a elaboração posterior do documento ao flagrante da carga, o ato configura evasão fiscal, onde foram aprendidos o caminhão e a mercadoria encaminhada a delegacia de Senador Guiomard para os trâmites cabíveis do crime de competência Estadual.

A apreensão foi inserida nos altos do processo da Operação Dinamo, de combate ao roubo de cabos de fio de cobre que ocorria na capital, sob competência da Polícia Civil do Acre.