Governo do Acre oferece vagas em curso de cafeicultor para a população de Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), está disponibilizando 22 vagas para a população de Rio Branco interessada em se capacitar na área de bioeconomia. A oportunidade é para o Curso de Cafeicultor, e as inscrições devem ser realizadas de forma presencial, a partir desta quinta-feira, 14, até sexta, 22.

O Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) Roberval Cardoso é a unidade da rede Ieptec responsável pela capacitação. O curso faz parte do Projeto para Qualificação Profissional da Bioeconomia na Amazônia Legal, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), em parceria com a empresa alemã GIZ.

Segundo o gestor do Ieptec, Alírio Wanderley, três unidades da rede do instituto estão envolvidas na oferta e execução desses cursos na área de bioeconomia. “Para nós é uma honra, afinal, o Acre também compõe a Amazônia Legal, e não podíamos ficar de fora dessa iniciativa, que busca a interiorização da educação profissional e tecnológica”, afirma.

As inscrições para o Curso de Cafeicultor estão sendo realizadas na nova sede do Cept Roberval Cardoso, localizada à rua Rio Grande do Sul, nº 2.600, bairro Aeroporto Velho, antigo prédio do Ifac, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. Para participar, o candidato precisa ter concluído, no mínimo, até o quinto ano do ensino fundamental e levar uma foto 3×4, cópias do RG e CPF e cópias dos comprovantes de escolaridade, residência, conta bancária e cadastro do credor na Sefaz.

O curso terá duração de três meses e os encontros presenciais serão de segunda a sexta-feira, no período noturno, iniciando no mês de abril.