Jair Bolsonaro conversa por videochamada com Donald Trump sobre eleições

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou por vídeo chamada com o candidato Republicano Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A conversa foi por videochamada feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

“Foi uma conversa rápida. Trump ajudou bastante o Brasil quando ele deu um status de aliado extra Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte]. O Brasil passou a comprar material bélico barato dos Estados Unidos. Na conversa, desejei boa sorte a ele para as eleições e, se tudo der certo, irei à posse dele neste ano, se tiver com passaporte”, disse Bolsonaro à CNN.

Nesta semana, Donald Trump conquistou o número de 1.215 delegados necessários para ser o candidato à presidência pelo partido Republicano neste ano.

Ainda assim, a candidatura de Trump será oficializada apenas em julho, quando acontecerá a convenção nacional da legenda.

Com isso, está praticamente certa a disputa entre o empresário e Joe Biden.

A candidatura de Biden será oficializada apenas em agosto na convenção nacional democrata.

Após o resultado, ele disse que está honrado e aproveitou para atacar Donald Trump, dizendo que ele é uma ameaça “maior do que nunca”. As eleições norte-americanas serão no dia 5 de novembro.