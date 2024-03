Em Brasileia, solidariedade e ajuda humanitária pautam encontro governamental para enfrentar cheias no Acre

O governador Gladson Cameli e os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, lideraram nesta última segunda-feira, 4, no auditório do Senac, em Brasileia, uma importante reunião de reconhecimento e união para discutir as ações necessárias nos municípios atingidos pelas cheias dos rios acreanos.

A presença dos prefeitos Fernanda Hassem (Brasileia), Sérgio Lopes (Epitaciolândia), Bira Vasconcelos (Xapuri), Jerry Correia (Assis Brasil) e Camilo da Silva (Plácido de Castro) trouxe relatos impactantes sobre os efeitos da alagação em seus territórios. Todos agradeceram o grande empenho do governador Gladson Cameli na ajuda aos municípios, destacando a disponibilização de toda a máquina pública do Estado para reforçar as ações de auxílio aos desabrigados.

Em sua declaração, o governador Gladson Cameli reforçou a importância de um planejamento eficiente, destacando a proposta de realocação da população atingida para áreas mais seguras. Agradeceu a presença e colaboração de todos, ressaltando o compromisso conjunto para agir em prol da população necessitada.

“Elaboraremos um planejamento, usando as palavras da ministra Marina Silva, dentro de um conceito de normas e diálogo. Precisamos, de fato, não apenas concluir, mas estabelecer a pedra fundamental de realocar a população atingida. Agradeço a todos pela presença e compromisso. Vamos agir, pois a população precisa de nossa ajuda agora”, reafirmou o governador.

O ministro Waldez Góes registrou solidariedade ao Acre e reconheceu o trabalho dos gestores acreanos na situação de emergência. Comprometeu-se a superar burocracias para respostas rápidas e informou que o ministério já aprovou 16 planos de trabalho, destinando R$ 24 milhões em ajuda humanitária para as prefeituras atingidas.

“Registramos mais uma vez nossa solidariedade ao Acre e reconhecemos o trabalho incrível dos gestores acreanos na situação de emergência. Mobilizaremos todos os recursos necessários, superando burocracias para respostas rápidas”, reforçou o ministro.

A ministra Marina Silva destacou a necessidade de agilizar o apoio em situações de emergência e defendeu a aprovação de leis para facilitar esse processo. Ressaltou que as mudanças climáticas afetarão a todos, independentemente de ideologias.

Nesse cenário, o senador Sérgio Petecão reforçou a necessidade de priorizar os interesses da população, deixando as discussões políticas de lado. Já o senador Alan Rick expressou sua preocupação com os produtores rurais e se comprometeu a buscar planos de apoio para reinício de suas atividades.

“É momento de deixar as discussões políticas de lado e priorizar os interesses da população. Precisamos de soluções definitivas, como a mudança da população atingida para áreas mais seguras”, reforçou o senador Petecão.

Também estiveram presentes a deputada federal Antônia Lúcia, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Luiz Gonzaga, e o deputado estadual Tadeu Hassem.