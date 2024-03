Delegada diz que não foi expedido pedido de prisão ao piloto do avião que caiu no Acre

A delegada de Polícia Civil do município de Manoel Urbano, Jade Dene, disse ao ac24horas nesta quarta-feira, 20, que não procede os rumores da expedição de um pedido de prisão para Roney Mendes (piloto), 59 anos, natural de Sena Madureira, piloto do avião de pequeno porte que caiu em uma fazenda no município na última segunda-feira, 18 de março e deixou um morto e seis pessoas feridas, sendo três em estado grave.

Segundo a delegada, as investigações ainda nem começaram pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) que deverá começar a investigar ainda nesta quarta as causas que provocaram a queda do avião de pequeno porte, modelo Cessna Skyline 182. “Isso não procede, uma vez que não iniciaram as investigações da responsabilidade do acidente, pois é necessária a perícia inicial do órgão competente”, explicou.

O piloto está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Os sobreviventes em estado grave passaram por cirurgias de desbridamento, ou seja, remoção de tecido não viável das feridas.

A aeronave, de matrícula PT-JUN, caiu a cerca de 1 quilômetro da pista na cidade de Manoel Urbano, a cerca de 230 quilômetros de Rio Branco. Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas. Segundo o registro da FAB, o avião poderia levar, no máximo, três passageiros mais o piloto.