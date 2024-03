De virada, Santos bate Inter de Limeira na última rodada da fase de grupos

Santos e Inter de Limeira fizeram uma etapa inicial recheada de bons momentos na Vila Belmiro. Depois de o Peixe começar assustando com Gil, de cabeça, e Otero, em cobrança de falta, a Inter de Limeira abriu o placar em cobrança de pênalti de Quirino, aos 15 minutos. A reação do Santos foi imediata. No lance seguinte, aos 16, Otero recebeu na direita, fez boa jogada individual e cruzou na medida para Julio Furch empatar de cabeça. O time do interior, no entanto, partiu para cima e recuperou a vantagem aos 23 minutos. Bochecha pegou mal na bola e ela sobrou para Quirino, que girou e bateu forte. No lance seguinte, de novo, Julio Furch teve chance de igualar. Mas dessa vez a cabeçada foi para fora. Na reta final do primeiro tempo, a Inter de Limeira chegou com perigo com César Morais, e o Santos com Furch. Mas o placar permaneceu igual na Vila Belmiro, com vitória parcial do time do interior.