Casa de Chico Mendes sofre danos pequenos com inundação do Rio Acre em Xapuri

Nada tão grave, mas alguns danos foram causados por mais uma enchente do Rio Acre à estrutura física da Casa de Chico, maior ponto turístico de Xapuri, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan).

De acordo com a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que gerencia o funcionamento da casa, os danos foram na pintura, que foi bastante prejudicada, além do telhado do banheiro, que foi arrancado pela força da água.

Nesta terça-feira, 5, ainda estão em andamento os trabalhos de limpeza para depois serem retornados os móveis, que foram retirados com antecedência. A previsão de reabertura, segundo Ronaira Mendes, uma das coordenadoras, é para a próxima segunda-feira, 11.

Uma equipe do Iphan no Acre também esteve em Xapuri, nesta segunda-feira, 4, ajudando nos trabalhos e fazendo registros fotográficos para compor um relatório a ser enviado à direção nacional do órgão.

Localizada a cerca de 100 metros da margem do rio, a casa onde o líder sindical viveu seus últimos dias é sempre atingida quando ocorrem enchentes de grandes proporções, como foi o caso de 2015. Neste ano, o rio atingiu a sua segunda maior cota histórica.