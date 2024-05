Som e Louvor fecha programação da Marcha Para Jesus com 25 mil pessoas

A Marcha Para Jesus em Rio Branco teve o seu ponto alto na apresentação da banda evangélica Som e Louvor, neste sábado (11) no estacionamento do estádio Arena da Floresta, no segundo distrito da capital. De acordo com a organização do evento, entre a passeata e os shows realizados a Marcha Para Jesus movimentou até 25 mil pessoas.

A Marcha Para Jesus em 2024 se iniciou pontualmente às 16h, com a saída de milhares de cristãos da rua 24 de Janeiro, nas proximidades do Calçadão da Gameleira, segundo distrito da capital. De lá, dois trios elétricos acompanharam os fiéis num percurso de 2,4km, com escolta de autoridades de trânsito e da Polícia Militar.

A organização do evento fez uma pausa no meio do trajeto para ter com o público um momento de intercessão pelo povo do Rio Grande do Sul, que passa por um desastre hidrológico que tirou de casa mais de 400 mil gaúchos.

Na chegada ao estacionamento do Arena da Floresta após caminhada de exatos 90 minutos, os cristãos tiveram as apresentações musicais do pastor Celso Costa e Ministério Marcados Pelo Sangue e pastor Gemil Júnior com o Ministério Servos e Luz.

O show da banda Som e Louvor, que tem entre os seus maiores hits a música “Festa de Crente” intercalou entre músicas agitadas em ritmo de forró e momentos de adoração, com pausas para intercessão e profecias.

De acordo com o pastor Eldo Gama, da igreja Batista Filadélfia, o número de público nesta edição da Marcha Para Jesus superou anos anteriores. “É difícil falar em números, mas notamos que tem mais gente que em anos anteriores, acredito que possa ter até 25 mil pessoas aqui, que vieram para glorificar o nome do Senhor”, disse.