Marcha Para Jesus em Rio Branco tem pausa por intercessão ao Rio Grande do Sul

A Macha Para Jesus em Rio Branco, que acontece na tarde deste sábado (11) teve uma pausa para um momento de intercessão pelas vítimas do desastre hidrológico do Rio Grande do Sul, que já desabrigou mais de 400 mil famílias.

A pausa feita durante o trajeto da caminhada na AC-40 na altura da entrada para o Bairro Quinze, teve como proponente e intercessor o apóstolo Alexandre Magri, da Igreja Nova Aliança, que falou a Deus e aos fiéis de cima de um trio elétrico.

“Que Deus tenha misericórdia daquela terra. Sabemos que o céu reage à nossa intercessão, pois enquanto estamos aqui existe um povo que está chorando e em luto. Nesta tarde clamamos a Ti, Deus todo Poderoso, para que aja naquela terra trazendo consolo aquelas famílias. Que Rio Grande do Sul viva um novo momento e que aquele lugar volte a brilhar”, disse Magri.

O desastre no Rio Grande do Sul, causado pelas fortes chuvas que atingem o estado desde o final de abril, já é uma das dez tragédias ambientais com o maior número de mortes do país. Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil na noite de sexta-feira (10), 126 mortes foram confirmadas.