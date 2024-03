Campeão do UFC elogia Popó e dispara contra Bambam: “Papelão”

A luta de boxe entre o pugilista Acelino “Popó” Freitas e o influenciador Kleber Bambam ainda rende assunto no Brasil. A “surra” que o ex-BBB levou de Popó em fevereiro rendeu comentários de Fabrício Werdum, campeão do Ultimate Fighting Championship (UFC).

Vencedor do cinturão dos pesos-pesados do UFC em 2015, Werdum fez elogios ao evento Fight Music Show 4 e ao pugilista Popó. No entanto, rasgou o verbo contra o ex-BBB.

“Acho muito legal o que está acontecendo para chamar atenção com a luta. O Popó está no papel dele, muito bom. O Bambam é um c* de cachorro. Ele falou, fez promoção, foi legal, promoveu a luta, o Brasil todo viu. Mas, fazer aquele papelão que fez. Falou que ia chocar o mundo. Fez foi um papelão, não segurou a bronca”, criticou, em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan.

Em combate de boxe, o pugilista Acelino Popó Freitas, de 48 anos, venceu o fisiculturista e ator Kleber Bambam, de 46, por nocaute aos 36,14 segundos no Fight Music Show 4, realizado entre a noite do dia 24 e madrugada do dia 25 de fevereiro, na Vibra Brasil, em São Paulo.

O comportamento de Bambam na luta foi muito criticado por Werdum.

“Se ele apanha de frente, é nocauteado de verdade, eu seria o primeiro a dar parabéns. Ele falou, falou, falou, mas não mostrou nada. Ele caiu, o soco (do Popó) nem pegou direito, não foi para nocautear (a pancada). Ele olhou para o juiz, perguntou se deu, e colocou o joelho no chão, se fez de bobo. Não pode, isso é vergonhoso”, disparou.

“Mesmo que ele (Bambam) não seja lutador, e todo mundo sabia que não ia ganhar, mas não faz o papelão. Se tu fala, segura a bronca”, completou.

Fabrício Werdum

Fabrício Werdum é um lutador brasileiro de artes marciais mistas (MMA) nascido em Porto Alegre, em 30 de julho de 1977. Ele faturou o cinturão dos pesos-pesados no Ultimate Fighting Championship (UFC) em 2015, ao vencer o norte-americano Caín Velásquez.

Werdum também foi duas vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, bicampeão campeão do campeonato Abu Dhabi Combat Club World Peso Pesado e campeão europeu de jiu-jitsu.

O lutador é faixa preta segundo grau de jiu-jitsu, faixa preta em judô e prajied preto em muay thai. Werdum acumula lutas no Pride, no UFC, no Strikeforce e no Jungle Fight.