Bezerro nasce com duas cabeças e quatro olhos e vira ‘sensação’ na web

Um caso raro envolvendo o nascimento de um bezerro foi registrado em uma fazenda em Louisiana, nos Estados Unidos, e viralizou nas redes sociais ao longo das últimas semanas. Batizado de ‘Duas caras’, o filhote nasceu com duas cabeças e quatro olhos e, segundo os cuidadores, a probabilidade de ocorrência da alteração genética é de ‘1 a cada 400 milhões’ de nascimentos.

O parto do bezerro, que já era esperado entre os funcionários da fazenda, aconteceu na madrugada do dia 28 de fevereiro. A surpresa, no entanto, veio pela manhã, quando a equipe responsável pelo local percebeu que o filhote nasceu com a alteração que o rendeu duas cabeças.

Apesar da baixa expectativa de vida, os tratadores continuaram cuidando do bezerro, que foi batizado de ‘Deux face’ (Duas caras, em francês). O dia a dia dos cuidados foi compartilhado nas redes sociais da Breaux Farms e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Nesta terça-feira, 19, o bezerro completou 20 dias de vida. Segundo a equipe, o filhote tem dificuldades de locomoção e não consegue se sustentar sobre as quatro patas. No entanto, parece se divertir com outras vacas no local.

Os veterinários afirmam que o animal é capaz de respirar por ambos os narizes, se alimenta pelas duas bocas, e os quatro olhos respondem a estímulos de luz e movimento. O bezerro permanece 24 horas por dia sob cuidados, e a fazenda garante que ‘Duas caras’ não está à venda.

