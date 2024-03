BBB 24: “Não tenho interesse em conversar com Rodriguinho”, diz Luiza Brunet

Luiza Brunet afirmou não ter interesse em conversar com Rodriguinho após saída do cantor do Big Brother Brasil (BBB) 24, sugerindo que ele deveria se explicar para sua filha, Yasmin, quando a modelo deixar o reality show.

Em entrevista à coluna Play do jornal O Globo, a empresária conversou sobre a controvérsia envolvendo o ex-integrante do grupo “Os Travessos” e sua filha dentro da casa do BBB 24.

“Não tenho nenhuma intenção de conversar, até porque nem conheço ele. É uma pessoa que não faz parte do meu convívio”, revelou Luiza.

“Não tem nenhum motivo que me levaria a falar com ele. Acho que ele tem que conversar com a Yasmin. Se ele continuar negando o que fez, aí sim pretendo talvez conversar com alguém que possa me direcionar para algo possível de se fazer”, continuou ela, em referência aos comentários que Rodriguinho fez sobre a aparência da sister nas primeiras semanas do programa.

“Porque violência deve ser tratada como violência. Se a pessoa que violou não reconhece isso, para mim, já passa a ser um crime”, declarou Luiza.

Durante a entrevista, Brunet também apontou que Rodriguinho minimizou as polêmicas ao revê-las após sua eliminação.

“Foi colocado novamente no ar para ele assistir. Ele minimizou isso, achando graça. Ela ria, a Yasmin ria. Normalmente, a vítima, quando é atacada, seja qual for o grau de violência que sofra, muitas vezes não percebe”, comentou ela.

“Realmente fica constrangida e acha engraçado. É uma forma de proteção que ela encontra para minimizar essa vergonha que ela está sentindo”, continuou.