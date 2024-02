Polícia recebe denúncia e prende detento monitorado com armas, droga e dinheiro

Por Davi Sahid

Uma ação dos Policiais Militares da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e da Força Tática do 1° Batalhão resultou na prisão do detento monitorado por tornozeleira eletrônica Rogério da Silva Lima, de 34 anos, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão aconteceu na rua São Cristóvão no bairro da Paz em Rio Branco.

As guarnições da ROTAM e Força Tática estavam em patrulhamento no bairro da Paz, quando receberam informações que havia um homem em via pública portando uma arma de fogo amendrontando moradores da região. Os policiais se deslocaram até o local, e encontraram na frente de um residencial Rogério e um amigo. Ao visualizarem as guarnições a dupla correu, Rogério entrou dentro de um apartamento e foi abordado e seu comparsa conseguiu fugir pelos fundos do residencial.

Em posse do monitorado no apartamento foi encontrado dois revólveres e no apartamento ao lado, uma submetralhadora, um simulacro, 11 kg de maconha, 2 munições calibre 44, 5 munições calibre 38, balança de precisão, material para embalo do entorpecente e uma quantia em dinheiro de R$ 226,00.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Rogério foi encaminhado à Delegacia de Flagrante (DEFLA) para os devidos procedimentos.