8 famílias com 10 crianças estão abrigadas em escola na Capital

FOTO: DEFESA CIVIL

No início da noite desta quinta-feira, 22, cerca de oito famílias, moradoras do Parque das Palmeiras, que foram desabrigadas pela enxurrada do Igarapé Batista, foram levadas para a Escola Álvaro Rocha, localizada no Bairro da Conquista, na capital acreana.

As famílias foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros que usaram barcos para chegar até as residências. Entre as oito famílias, existem mais de 10 crianças.

Na escola, um trabalho em conjunto da Defesa Civil com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos busca garantir as necessidades básicas das famílias até que o nível do Igarapé volte ao normal e os desabrigados possam voltar para casa.

Outras regiões que preocupam a Defesa Civil são o Bairro da Paz e o Hélio Melo, conhecido como Sapolândia, onde também residências já foram atingidas e pode ser necessário, caso o nível continue subindo, retirar mais famílias.