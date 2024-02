Criminosos invadem residência e executam jovem na frente da mãe, esposa e filhos no Taquari

Por Davi Sahid

O jovem Fábio J. Pimentel, de 25 anos, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira, 22, dentro de sua residência situada na Travessa Rio Branco, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Fábio era morador da Baixada da Sobral e na tarde desta quinta-feira, teria se mudado com toda sua família para a nova residência no Taquari.

Fábio estava na casa com sua mãe, esposa, as duas filhas, quando dois criminosos não identificados, invadiram a casa e renderam toda a família.

De acordo com a mãe de Fábio, um dos assassino ainda chegou a perguntar pra ele, de onde teria vindo e pertencia a uma organização a alguma organização criminosa, porém Fábio negou e mesmo assim foi ferido com três tiros na cabeça nas frente de sua mãe, esposa e filhos. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, porém quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Fábio que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida colheram as características dos criminosos e fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

A Polícia informou a reportagem que Fábio não possui passagens pela justiça e nem é membro de facção.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil d Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).