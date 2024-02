Ministério Público monitora situação das cheias em municípios do Alto Acre

Foto: Jonys David/reprodução

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo Especial de Apoio e Atuação para Prevenção e Resposta a Emergências ou Estado de Calamidade devido à ocorrência de Desastres (GPRD), está monitorando a situação das enchentes nos municípios de Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia.

“Foram designados cinco promotores de Justiça para compor o GPRD no Alto Acre e monitorar as ações de assistência à população”, informou o coordenador-geral do GPRD, promotor de Justiça Luis Henrique Rolim.

Em Assis Brasil, segundo a Defesa Civil Estadual, o nível do Rio Acre já alcançou a cota de alerta e 54 famílias foram preventivamente realocadas para locais seguros, na manhã desta quinta-feira, 22.

Nos municípios de Assis Brasil e Epitaciolândia, o promotor de Justiça Thiago Salomão acompanha juntamente com a Defesa Civil a situação das famílias desalojadas. “Continuaremos acompanhando para assegurar que os direitos das pessoas estejam sendo preservados”, afirmou.

Já em Brasileia, o Rio Acre atingiu a marca de 8,42 metros nesta manhã, ficando a 1,38 metro da cota de alerta, que é de 9,80 metros. “Até o momento, não há pessoas desalojadas no município de Brasileia. No entanto, as equipes já estão atuando para orientar as famílias que residem em áreas suscetíveis a serem atingidas”, disse o promotor de Justiça Juleandro Martins.

O Centro de Operações de Emergência Regional (COER) de Madre de Dios, no Peru, emitiu, nesta quarta-feira, 21, um alerta de inundação para as cidades de Iñapari, no Peru, e de Assis Brasil (AC), devido às fortes chuvas na região.

Com informações do MPAC