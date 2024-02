Peça de avião cai e abre buraco no telhado de residência na rota do Aeroporto de Guarulhos

Um objeto semelhante a uma peça de avião atingiu uma residência no bairro Vila Galvão, em Guarulhos (SP), na tarde desta terça-feira (20), que fica a cerca de 15 km do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A moradia teve avarias no telhado, na caixa d’água, no forro e um colchão que ficou sem condições de uso devido ao vazamento de água. Ninguém ficou ferido.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão central do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), informa que já está apurando os fatos.

Em entrevista à CNN, Denis Carvalho, morador da residência atingida, conta que acreditava que se travava apenas de um vazamento, até que o subiu no forro da casa e encontrou o objeto, que teria estourado um encanamento de água e levou o teto do quarto a desabar sob a cama. “Se eu estivesse na cama com meus filhos, onde caiu, fatalmente a gente não ia sobreviver”, afirma.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Guarulhos fez o atendimento à família, e disponibilizou um colchão para o morador. Após a inspeção no local por engenheiro do órgão, não foram constatados danos estruturais ao imóvel.

Maurício Pontes, gestor de crises e investigador de acidentes aeronáuticos da C5i, analisou as imagens enviadas pela CNN e acredita que se trata de uma tampa de abastecimento de um avião. Denis relata que a peça estava com cheiro de querosene.

A Investigação será conduzida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para apurar causas. A peça recuperada foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Guarulhos, sendo que a Polícia Civil também conduzirá investigações sobre o incidente.