Horóscopo: confira que os astros revelam para esta sexta-feira(9)

Tradições

Data estelar: Lua Nova em Aquário

As tradições um dia nasceram e, por isso, também morrem, mas suas mortes não são declaradas, vão definhando e permanecendo entre nossa humanidade como verdadeiros zumbis, que em vez de propiciar a ordem e estrutura para que foram inventadas, promovem agora desagregação, confronto, discórdia e um cardápio muito variado de patologias psíquicas.

As tradições tampouco nascem repentinamente, ou como resultado de uma reunião de sábios, elas são fruto do comportamento das pessoas que vão se atrevendo a praticar o que a necessidade determina, mesmo que de imediato isso signifique nadar contra a corrente de como as coisas deveriam ser, ou continuar sendo.

Qualquer semelhança com a realidade atual de nossa civilização não é mera casualidade, é uma coincidência significativa.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Articular todas as forças que convergem neste momento de sua vida é um desafio que não deve ser minimizado nem muito menos banalizado, mas encarado com a devida solenidade, para que, desde o início, haja mais domínio.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Algo é possível fazer, mas não se fará sozinho. Considere que você é o ser humano dotado de percepção e mobilidade, com o corpo necessário para agir, e que o Universo precisa para escrever as linhas do destino.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Passe através das circunstâncias atuais, você não precisa definir sua vida por elas. Foque sua mente no futuro e permita que o futuro lhe envie novas visões, e se agarre a elas para iniciar um novo movimento. Por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sentir e pressentir, mas não saber decifrar o que passa pela alma, isso acontece de vez em quando e, como agora, deixa um montão de pulgas atrás da orelha, mas corre o risco de ser apenas isso, uma coceira e nada mais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os compromissos e formalidades são necessárias, porque orientam e regulam os relacionamentos, mas do jeito que anda o mundo, não é de se admirar que as pessoas andem transgredindo mais do que se ajustando às regras.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O cardápio das possibilidades continua sendo muito mais extenso do que o das realizações, e isso provoca um tanto de urgência na alma. É a mesma urgência de sempre, mas dessa vez seria melhor a administrar com serenidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Onde você puser sua mente, aí acontecerá o destino. Isso é mais um problema do que uma solução, porque se a mente pudesse ser dominada seria uma coisa, mas como ela parece pensar sozinha, aí é outra coisa diferente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A imaginação joga um papel muito importante neste momento de sua vida, e de uma forma ambígua, porque ao mesmo tempo amarra você a uma imagem de como tudo nunca foi, e com outra imagem lança você ao futuro.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Deixar de pensar parece impossível, porque o que substituiria os pensamentos? Pelo menos, então, parece possível pensar voluntariamente nessa ou naquela direção, conduzindo os pensamentos com destreza.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

De que vale possuir talentos e potencialidades e nunca as expressar? Vale aquilo que suas mãos realizarem, e que se torne objeto que possa ser compartilhado com o mundo, sem apego aos resultados, pelo prazer de fazer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Considere este momento, mais do que qualquer outro, a plataforma sobre a qual você pode se lançar ao futuro tomando iniciativas. Hora de pensar no futuro e fazer, aqui e agora, o que seja necessário para o aproximar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O infinito não tem fundo nem teto, você levita. É completamente possível pairar sobre os acontecimentos e se deixar afetar o menos possível por esses, preservando uma serenidade que de outra forma seria impossível.