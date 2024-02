Com o nível do Rio Acre baixando, enchente no Carnaval é descartada em Rio Branco

Foto: SÉRGIO VALE

Quando foi anunciada a volta do Carnaval para a Gameleira, uma das primeiras preocupações foi com a possibilidade de uma enchente, já que o local fica às margens do Rio Acre e o estado vive o período sazonal de chuvas, já tendo ocorrido enchentes durante folias anteriores.

Com o início da festa nesta sexta-feira, 9, e com o nível do manancial em 7,46m, o que significa quase seis metros a menos do que a cota de alerta (13,5m), fica descartada a possibilidade de uma cheia.

“Até o dia 14, que é a quarta-feira de cinzas, seria praticamente impossível um transbordamento, o nível pode até subir para uma cota que necessite de mais atenção de nossa parte, mas inundar, entrar em casas e ruas não deve acontecer e vamos passar um Carnaval com tranquilidade”, explica Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

A tranquilidade do Carnaval não afasta a possibilidade de uma cheia este ano, já que após a festa popular ainda restará metade de fevereiro e todo o mês de março, sendo que mais de 70% das enchentes em Rio Branco acontecem neste período.