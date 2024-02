Homem morre após ter parada cardiorrespiratória dentro de ônibus em Rio Branco

Por Davi Sahid

Um homem ainda não identificado sofreu um mal súbito dentro do ônibus da Cooperativa de Transporte e Turismo do Estado do Acre (COTA) que faz a linha do município de Porto Acre, que evoluiu para uma parada cardíaca, foi reanimado e morreu ao dar entrada no Pronto-Socorro noite desta sexta-feira, 9.

Segundo informações de populares, o homem estava acompanhando de uma mulher, e estavam supostamente embriagados e alterados como se estivessem sob efeito de algum entorpecentes em uma parada de ônibus que fica situada na rua Sergipe, no Centro de Rio Branco ao lado do Mercado Municipal Elias Mansour no bairro Cadeia Velha. O casal entrou no transporte coletivo com destino ao município de Porto Acre, quando inesperadamente o homem começou a passar mal e desmaiou tendo convulsões.

O motorista ao perceber que o homem não estava reagindo aos estímulos seguiu até a rua José de Melo no bairro Bosque, e parou o ônibus na entrada de Emergência do Pronto-Socorro, desceu rapidamente e pediu ajuda uma equipe básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que se encontrava no pátio. Quando os Paramédicos foram dar os primeiros atendimentos perceberam que a vítima estava com uma parada cardiorrespiratória. Foi inciado o protocolo de massagens cardíaca e a ambulância do suporte avançado foi acionada.

Uma força-tarefa foi realizada pelos Médicos, Técnico de Enfermagem, Enfermeiros e Condutores do SAMU e dos profissionais do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB). Após aproximadamente 20 minutos de massagens cardíaca o homem foi reanimado e encaminhado ao Pronto-Socorro em estado de saúde grave.

Depois de 40 minutos na sala de emergência do HUERB o paciente não resistiu e veio a óbito.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e exames cadavérico.

A causa da morte só será confirmada após 30 dias, no laudo cadavérico.