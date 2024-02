Colisão entre caminhão e moto, deixa duas pessoas feridas em Rio Branco

O acidente aconteceu na noite desta Sexta-feira, (09), na Av Amadeo Barbosa, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas, um motorista do caminhão identificado apenas como Francisco, trafegava no sentido bairro/centro, quando fez uma ultrapassagem em que o mototaxista identificado por Marcelo da Silva, de 53 anos trafegava no mesmo sentido, e a passageira identificada por Gecineia de Oliveira, de 54 anos, o motorista do caminhão não percebeu a aproximação do mototaxista e só percebeu que tinha colidido como a moto, quando olhou pelo retrovisor, logo após a colisão, o condutor do caminhão, parou e prestou socorro as vítimas e ligou para o SAMU.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Marcelo da Silva deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com múltiplas escoriações pelo corpo e fratura no braço esquerdo, já a passageira Gecineia de Oliveira deu entrada com laceração no braço esquerdo e múltiplas escoriações pelo corpo, ambos estáveis.

O Policiamento de trânsito(BPTRAN), foi acionado, esteve no local, isolou a área para os trabalhos de perícia, após os procedimentos, os veículos foram liberados.