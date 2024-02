Com samba no pé, Bocalom abre Desfile das Realezas ao lado dos foliões

O prefeito Tião Bocalom (PP) abriu o Desfile das Realezas, que escolherá nesta sexta-feira, 9, o Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2024, em frente a Praça da Revolução, em Rio Branco.

Com o samba em dia, o prefeito foi recepcionado pela percussão da bateria do bloco 6 é demais e enalteceu a população presente no evento e pediu que as pessoas sintam orgulho do município.

“Nós temos que ter orgulho da nossa cidade, de onde a gente mora. É isso que a precisa e é esse o motivo que eu quero fazer sempre o melhor. Pra que vocês tenham orgulho da nossa cidade, do lugar que você mora”, comentou.

Bocalom encerrou dizendo que a ornamentação e segurança estão de parabéns. “A nossa segurança está dando show. Alegria e nada de tristeza, vamos em frente!”, declarou o chefe do executivo municipal.