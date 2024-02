Adolescente sofre acidente enquanto trabalhava fazendo farinha em Sena Madureira

Por Davi Sahid

Um acidente no trabalho deixou o adolescente E.A.B de 16 anos, ferido e desmaiado na manhã desta sexta-feira, 9, na colocação Aurora situada no km 70 em um ramal que tem acesso no km 100 da Rodovia AC-90, Transacreana na zona rural do município de Sena Madureira-AC e deu entrada pelo turno da noite no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações de um familiar, o adolescente estava fazendo farinha, juntamente com o Padrasto e outras pessoas, quando o pau da prensa soltou e bateu fortemente na cabeça de E.A.B de 16 anos, que já caiu desmaiado.

A vítima foi colocada em um veículo e seguiu no ramal com destino ao hospital em Rio Branco. O Serviço de Atendimento Móvel Urgência (SAMU) foi acionado pela tarde quando os familiares conseguiram um sinal de celular e uma ambulância básica foi enviada. Por volta das 17h ambulância interceptou uma caminhonete modelo Triton, de cor vinho, no km 90 da Rodovia AC-90. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o adolescente ao Pronto-Socorro em estado de saúde estável.

O paciente sofreu uma possível fratura no rosto e um traumatismo cranioencefálico de natureza leve.