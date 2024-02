Governo estuda “copiar” atração do carnaval de Bocalom com Wanderley Andrade

O governador Gladson Cameli (PP) abriu o Carnaval da Família 2024 realizado na Gameleira, em Rio Branco, nesta sexta-feira, 9, e disse que pretende fazer um grande evento, tendo inclusive a possibilidade de trazer o cantor Wanderley Andrade para abrilhantar a festa.

De acordo com o governador, a equipe, a pedido do secretário de governo, Alysson Bestene, ainda deverá conversar com o estafe do cantor brega – que se apresenta em Rio Branco no sábado, 10, na Praça da Revolução. “Já ouvi uns burburinhos e a gente deve estar trazendo o Wanderley Andrade, mas ainda vamos conversar. Eu apoio a ideia e tá tudo certo” declarou.

Durante a entrevista, Cameli ainda citou que os valores para a realização do carnaval só serão divulgados após as festividades. “A prestação de contas é após o evento”, disse. Sobre a festa, Gladson garantiu que o evento terá segurança e diversão. “Será o melhor carnaval de todos os tempos”, concluiu.